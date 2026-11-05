États-Unis : Pete Hegseth menacé de destitution dans son propre camp

Pete Hegseth est de nouveau au cœur d’une tempête politique, cette fois venue de son propre camp. Le représentant républicain du Kentucky Thomas Massie a estimé sur X jeudi 5 novembre que Donald Trump aurait intérêt à écarter le secrétaire à la Défense Pete Hegseth avant qu’une procédure de destitution ne l’y oblige. « Trump devrait renvoyer Hegseth pour éviter sa destitution. C’est la chose honorable à faire », a-t-il écrit.

En effet, après la défaite des républicains aux élections de mi-mandat du 3 novembre, CBS News a rapporté que Donald Trump demandait à ses conseillers si le secrétaire à la Défense devait rester en poste. Le président a répondu « Non » sur un possible remplacement et a jugé que son ministre faisait « un très bon travail ». En septembre, Massie a présenté une résolution de 34 pages comportant huit chefs d’accusation, dont la conduite de la guerre contre l’Iran sans autorisation du Congrès.

Un calendrier qui se resserre

Le vote prévu à la Chambre n’a pas eu lieu. Mike Johnson, le président de la Chambre, a renvoyé les élus chez eux plus tôt que prévu pour la campagne électorale. Massie n’entend pas renoncer. Il prévoit de forcer un vote dès le retour du Congrès selon ABC News.

Pour lui, Trump devrait agir, a-t-il expliqué, « tant qu’il peut encore obtenir la confirmation des remplaçants au Sénat », alors que les républicains ont perdu le contrôle de la chambre haute. Massie présente sa propre démarche comme la plus modérée. Sa résolution serait « une version bien plus douce » de ce qui attend le ministre. « Les démocrates tiendront des audiences et des procès », a-t-il prévenu.

Les démocrates ne cachent pas leurs intentions. Leur chef à la Chambre, Hakeem Jeffries, a affirmé que son camp écarterait Hegseth s’il obtenait la majorité. La Maison Blanche maintient qu’il n’est pas question de le remplacer. L’avenir du ministre dépendra autant de ses alliés que de ses adversaires.