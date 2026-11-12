Pete Hegseth remet une médaille au soldat qui l'avait rappelé à l'ordre à Arlington

Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a décoré le jeudi 12 novembre 2026 le spécialiste Iglesias, du 3e régiment d’infanterie surnommé Old Guard, avec la Joint Service Commendation Medal, au Pentagone. Le ministre a salué la décoration dans un message publié sur X : « Nous aimons les soldats. Nous aimons les standards. Bien joué, spécialiste. Continuez, patriotes ». Un responsable du Pentagone a précisé que le soldat avait reçu la médaille « pour l’exécution de ses fonctions à la Tombe du Soldat inconnu le 11 novembre 2026 ».

La veille, après la cérémonie du Veterans Day au cimetière national d’Arlington, Pete Hegseth posait pour des photos devant la tombe avec son épouse et plusieurs collaborateurs. Des membres du groupe riaient et discutaient quand le spécialiste Iglesias, qui montait la garde, s’est arrêté et a fait face à eux. Il leur a lancé : « Tous les visiteurs doivent maintenir une atmosphère de silence et de respect en tout temps ». Le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a défendu cette intervention en affirmant que le soldat avait « correctement et respectueusement rappelé à tous de maintenir la bienséance ».

La garde de la tombe est assurée jour et nuit par des soldats de l’Old Guard depuis 1948. Il est courant que la sentinelle reprenne des visiteurs trop bruyants, y compris des personnalités officielles.