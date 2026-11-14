Portugal : Jorge Jesus ironise sur Cristiano Ronaldo après la défaite contre le Danemark

Samedi 15 novembre à Braga, le Portugal, déjà qualifié, s’est incliné 4-1 face au Danemark lors de la 5e journée de la Ligue des nations. C’était le premier match sans Cristiano Ronaldo, qui avait annoncé sa retraite internationale quelques jours plus tôt. Interrogé sur un éventuel regret de ne pas le voir dans son effectif, Jorge Jesus a répondu avec ironie : « Regretter quoi ? Il n’est plus en équipe nationale, alors qu’est-ce qui manque ? ». Il a ajouté : « La seule chose qui manque, c’est sa présence ici pour me tenir compagnie ».

Cette pique arrive après plusieurs semaines de tensions. Le 30 septembre, le sélectionneur avait annoncé que l’attaquant ne débuterait pas à Copenhague : « Je lui ai dit qu’il ne débuterait pas ». Ronaldo avait alors quitté le rassemblement, accusant le technicien de ne pas avoir respecté leur accord. Début octobre, Jorge Jesus avait pourtant laissé la porte ouverte : « La porte lui est ouverte, c’est à Cristiano de décider ».

Un match sans Cristiano Ronaldo

Sur le terrain, la défense a flanché. « Collectivement, nous n’avons pas été aussi solides défensivement qu’au Danemark. Nous n’avons pas réussi à contenir les attaques danoises, surtout en seconde période. Je pensais que l’équipe pouvait faire mieux et tenter de s’améliorer, mais nous n’y sommes pas parvenus », a reconnu le sélectionneur.

Il a aussi analysé le plan adverse : « Le Danemark a réussi à neutraliser notre jeu grâce à un marquage direct et un pressing très intense. Aujourd’hui, notre deuxième attaquant n’a pas pu jouer entre les lignes. Nous n’avons pas réussi à prendre l’ascendant dans l’axe ». Enfin, il a résumé : « Leurs joueurs se sont retrouvés démarqués et nous ont surpris avec deux centres et deux buts ».

De son côté, Ronaldo avait conclu sa carrière sur les réseaux sociaux : « Le jour est venu pour moi de rendre le maillot numéro 7 de notre équipe nationale ». Le Portugal affrontera le pays de Galles mardi 17 novembre à Cardiff.