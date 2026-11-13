Portugal : Cristiano Ronaldo sera honoré à deux reprises lors du match contre le Danemark

Samedi 14 novembre à Braga, la Seleção rendra un double hommage à Cristiano Ronaldo à l’occasion de son premier match sans lui depuis l’annonce de sa retraite internationale. Les Portugais fouleront la pelouse en arborant tous le numéro 7, symbole de l’attaquant quintuple Ballon d’Or, avant qu’une cérémonie dédiée ne se tienne dès la 7e minute de la rencontre, avec la permission de l’UEFA.

Âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo avait mis un terme à sa carrière internationale le 5 novembre dernier. L’attaquant y expliquait que le moment était venu pour lui de rendre le numéro 7 à l’équipe nationale, tournant ainsi la page après plus de deux décennies passées sous le maillot national. Sans lui, le Portugal entame une nouvelle ère dès ce samedi face au Danemark (20h45), avant de défier le pays de Galles dans la foulée en Ligue des nations.

Un hommage préparé avec les capitaines

L’initiative a été actée jeudi à l’issue d’une réunion réunissant Pedro Proença, président de la Fédération portugaise de football, le sélectionneur Jorge Jesus, ainsi que les trois capitaines de l’équipe, Bernardo Silva, Ruben Dias et Bruno Fernandes. Selon les informations du quotidien portugais A Bola, c’est au stade municipal de Braga que sera célébré celui qui détient les records mondiaux de sélections, avec 234 capes, et de buts marqués en équipe nationale, au nombre de 146. La présence de Ronaldo n’a pas été confirmée à ce jour.