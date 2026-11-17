Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a dit lundi 16 novembre 2026 comprendre les critiques de Dolores Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo, sans chercher la confrontation. Interrogé par la RTP peu après les propos de celle-ci, il a choisi l’apaisement. Le sujet reste sensible depuis la retraite internationale de l’attaquant, annoncée le 5 novembre après 234 sélections.

Dolores Aveiro s’était exprimée plus tôt dans la journée à Lisbonne, en marge d’une cérémonie au stade José Alvalade, où le Sporting donnait son nom à un centre de jour. Elle commentait la lourde défaite de la sélection (4-1) face au Danemark, lors d’un match marqué par un hommage à son fils, absent. Elle s’est dite satisfaite du résultat : « C’était une défaite et c’est bien fait. J’en ai même été contente ». Elle a ensuite reproché à la sélection son attitude envers son fils : « Ils l’ont trompé. Il n’a pas été respecté, pas même par ses coéquipiers ».

Face aux journalistes, Jorge Jesus a d’abord répondu par une question : « Maintenant, je dois répondre à la mère de Cristiano Ronaldo ? La mienne aussi… La mère de Cristiano Ronaldo est une dame que j’estime beaucoup, que peut-elle dire ? Une mère, c’est une mère, on n’y peut rien, je comprends ces déclarations ». En conférence de presse, il a ajouté : « Elle n’a pas eu une vie facile pour élever ses enfants et c’est un exemple de mère. Tout est naturel et normal. Ce bruit ne nous déstabilise pas. Je ne sais pas quand cela va s’arrêter. Si l’an prochain on me pose des questions sur Cristiano, je devrai répondre quand même. Je ne fuis rien, vous me connaissez ».

Le Portugal affronte le Pays de Galles mardi 17 novembre à Cardiff, en Ligue des nations, et il lui suffit d’un nul pour terminer premier de son groupe. Jorge Jesus, qui avait conduit Ronaldo au titre de champion d’Arabie saoudite avec Al-Nassr en mai, dirige la sélection depuis l’été.