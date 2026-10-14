Ukraine : Marine Le Pen menace d'arrêter l'aide française si elle est élue

Si elle est élue présidente en 2027, Marine Le Pen compte arrêter l’aide financière française à l’Ukraine dans les six mois suivant son arrivée à l’Élysée. en effet, dans un entretien au Financial Times, elle annonce aussi son opposition aux prochains financements européens pour Kiev et à l’entrée de l’Ukraine dans l’Union européenne.

Marine Le Pen entend modifier la politique française à l’égard de l’Ukraine si elle remporte la présidentielle de 2027. Concrètement, selon le Financial Times, la responsable du Rassemblement national souhaite interrompre l’aide financière française à Kiev dans les six mois suivant son éventuelle élection.

Cependant, Marine Le Pen ne compte pas s’arrêter à l’aide directement versée par la France. En effet, elle veut aussi s’opposer aux prochains financements européens destinés à l’Ukraine, ce qui pourrait compliquer les efforts de l’Union européenne pour soutenir Kiev.

Un soutien financier contesté sur fond de contraintes budgétaires

Marine Le Pen qui estime que les finances publiques françaises ne permettent plus de poursuivre l’effort de financement critique le prêt européen de 90 milliards d’euros destiné à couvrir les besoins budgétaires et militaires de l’Ukraine en 2026 et 2027. Ce dispositif prévoit 60 milliards d’euros pour la défense et 30 milliards pour le soutien budgétaire.

Pour rappel, depuis le début de l’offensive russe, en février 2022, le soutien français recensé atteint 26,2 milliards d’euros. Ce montant comprend 7,9 milliards d’euros d’aide bilatérale et 18,3 milliards au titre de la contribution française aux dispositifs européens. Selon le quotidien, l’ensemble représente environ 6 milliards d’euros par an en moyenne.

Par ailleurs, Marine Le Pen souhaite s’opposer à un futur instrument européen pouvant atteindre 100 milliards d’euros pour l’Ukraine. Elle envisage de retenir la moitié de la contribution française au budget de l’Union afin de peser sur les négociations.