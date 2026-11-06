Real Madrid : entre Mbappé et Diomandé, Vinicius en difficulté

Un seul but toutes compétitions confondues pour Vinicius Jr cette saison, contre seize en quinze matchs pour Kylian Mbappé. Au Real Madrid, en Espagne, l’écart pèse sur le Brésilien, dont la prestation de mercredi 4 novembre 2026 face à l’AEK Athènes a relancé les critiques. Cependant, replacé dans le jeu par Mourinho, il est resté effacé sur la pelouse, pendant que Yan Diomandé s’est montré à son avantage.

Abelardo met en cause l’arrivée de Mbappé

Abelardo, ancien défenseur de la sélection espagnole devenu entraîneur et consultant, a livré son analyse sur la chaîne Movistar : « Vinicius a mal vécu l’arrivée de Mbappé à Madrid. Depuis son transfert du PSG, on a vu le pire Vinicius au Real Madrid. Pour revenir à son meilleur niveau, cela ne dépend que de lui. Il ne marque plus de buts, il ne dribble pas, mais il doit aussi progresser défensivement, car Diomandé, lui, le fait. Vinicius n’a jamais été régulier en défense, mais il va devoir changer d’état d’esprit. ».

En effet, Mbappé a terminé la saison précédente meilleur buteur du championnat espagnol et lauréat du Soulier d’or. En outre, il reste cette saison le principal point d’appui de l’attaque madrilène. Quant à Vinicius, il cherche encore ses repères, bien qu’il ait prolongé son contrat jusqu’en 2032. Ainsi, le défi de Mourinho consiste à relancer le Brésilien sans bouleverser un secteur offensif qui tourne autour de Mbappé.