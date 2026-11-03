Real Madrid : Mourinho tranche entre Vinicius et Diomandé avant le match contre l'AEK

Mourinho a fait son choix. Pour la quatrième journée de Ligue des champions mercredi 4 novembre, Vinicius devrait débuter face à l’AEK. La richesse offensive du Real n’est pas un souci pour l’entraîneur portugais. « Avoir des joueurs comme ça n’est jamais un problème », a-t-il lancé en conférence de presse. Il voit plutôt « une chance ». Il a ajouté : « Je pense qu’il sera titulaire mercredi en Ligue des Champions. »

En effet, le dilemme est d’autant plus sérieux que Yan Diomandé s’impose. L’Ivoirien a marqué lors de la victoire 1-0 contre Villarreal, en Liga, et avait déjà trouvé le chemin des filets face au RB Leipzig. Vinicius, lui, avait été expulsé dans ce match contre Villarreal pour avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba. Il purge quatre matchs de suspension en championnat.

Le portugais avait critiqué le moment choisi pour annoncer cette sanction. Il s’est interrogé sur le timing de l’annonce. Sur l’intouchabilité de son attaquant, il avait déclaré : « c’est l’écusson qui est intouchable ».

Un choix assumé sur l’aile gauche

Diomandé peut évoluer sur les deux ailes selon le coach. Mais pour lui, la place de Vinicius reste à part. Il déclare : « Vini est celui qui est le mieux adapté pour jouer sur l’aile gauche » avant de conclure : « on le sait bien ». Diomandé doit encore gagner en sérénité et mieux décider dans le dernier geste pour Mourinho. et compte sur le Brésilien mercredi pour répondre sur le terrain.