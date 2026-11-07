Real Madrid : Mbappé à 5 matchs d'égaler un record de buts de Cristiano Ronaldo datant de 2018

Le samedi 7 novembre, Kylian Mbappé a encore marqué face à Valence et le Real Madrid s’est imposé 3-0. Ce but prolonge une série qui le rapproche d’un record établi il y a plusieurs saisons par Cristiano Ronaldo.

En 2018, le portugais avait trouvé le chemin des filets lors de 12 matchs consécutifs. En 2025, Erling Haaland a égalé ce total avec son club Manchester City. Le Portugais détient un autre record cette fois-ci en Ligue des champions. Il a marqué 11 rencontres de suite.

Une série toujours en cours

Mbappé a marqué lors de chacune de ses sept derniers matchs pour un total de huit buts. La série a débuté le 14 octobre en Ligue des champions face à l’AS Rome. Il a trouvé le chemin des filets face au Séville FC, puis contre le RB Leipzig, le FC Barcelone, le Racing Santander, l’AEK Athènes et Valence.

Pour égaler le record de Ronaldo, il lui faudra marquer lors de cinq matchs consécutifs. Les prochaines matchs sont contre Elche le 23 novembre, le PSV le 24 novembre, l’Olympiakos le 26 novembre et Girona le 30 novembre.