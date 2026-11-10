Real Madrid : Mbappé n'est pas le joueur préféré d'une star de Chelsea

Ancien pensionnaire de Chelsea, un défenseur espagnol s’est prononcé sur les individualités du Real Madrid. Alors que Kylian Mbappé figure parmi les grandes stars de la Maison Blanche, son choix s’est porté sur un autre joueur de l’effectif madrilène, dont les qualités l’ont particulièrement surpris.

Kylian Mbappé n’est pas le joueur qui impressionne le plus Marc Cucurella. Interrogé dans l’émission « El Partidazo » de la radio espagnole COPE, le défenseur espagnol a porté son attention sur un autre élément de l’effectif madrilène.

En effet, invité à évoquer les joueurs qui retiennent son attention au Real Madrid, Cucurella aurait pu citer l’attaquant français, Jude Bellingham ou encore Thibaut Courtois. Cependant, son choix s’est porté sur Arda Güler, dont les qualités techniques semblent particulièrement l’impressionner.

Le défenseur apprécie notamment la capacité du milieu offensif turc à participer aux combinaisons et à fluidifier le jeu collectif. Selon lui, la présence de Güler sur le terrain permet au Real Madrid de développer un football de meilleure qualité. Il regrette toutefois que les performances du joueur passent parfois inaperçues.

Cette appréciation intervient dans une période favorable pour la formation madrilène. Au moment de l’entretien, le club restait sur huit victoires consécutives toutes compétitions confondues. Une dynamique qui témoigne de la solidité collective retrouvée par l’équipe.

Par ailleurs, Cucurella s’est également exprimé sur Vinicius Junior, qu’il estime parfois injustement critiqué pour ses efforts défensifs. Il considère que le Brésilien possède toujours les qualités nécessaires pour retrouver son meilleur niveau.