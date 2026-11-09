Real Madrid : Mourinho impose ses choix et plusieurs joueurs perdent du terrain

José Mourinho semble avoir trouvé son onze de départ après plusieurs semaines. Pour les huit derniers matchs du Real, le portugais a installé Federico Valverde au poste de latéral droit, avec Arda Güler devant lui. Marc Cucurella soutient Yan Diomandé sur le côté gauche. La paire Konaté-Huijsen tient la défense. Tchouaméni et Bernardo Silva assurent le milieu. En attaque, Jude Bellingham se place en soutien de Kylian Mbappé.

Rappelons que le Real Madrid peinait à trouver de la constance depuis quelques années. Le club avait terminé deuxième la saison passée derrière le Barcelone. Il reste sans trophée majeur depuis deux saisons. Les mauvais résultats avaient précipité le départ de Xabi Alonso, remplacé par Álvaro Arbeloa, lui-même poussé vers la sortie après la perte du titre. C’est dans cette situation que Mourinho s’est engagé pour trois saisons. Le Real Madrid a enchaîné huit victoires consécutives, toutes compétitions confondues depuis sa défaite dans le derby contre l’Atlético fin septembre.

Une hiérarchie qui bouge

Ce choix n’est pas sans conséquences. Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries reculent derrière Valverde. Vinicius doit composer avec la concurrence de Diomandé. Eduardo Camavinga voit ses chances diminuer face à Tchouaméni, Bernardo Silva et Bellingham. Antonio Rüdiger et Álvaro Carreras sont concernés par ces choix. Le prochain rendez-vous du Real est fixé au 24 novembre face au PSV, au Bernabéu.