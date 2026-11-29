La Direction générale de l’armement (DGA) freine l’enthousiasme autour des robots humanoïdes militaires. Son délégué général, Patrick Pailloux, a expliqué le 28 octobre 2026 devant la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, à Paris, que leur intérêt pour les armées françaises reste à démontrer, hormis la maintenance à bord des sous-marins. Le compte rendu de l’audition vient d’être publié par le Sénat. Ainsi, face à la démonstration chinoise d’un humanoïde dévalant une montagne à toute vitesse, il rappelle qu’un simple drone suffit pour descendre vite.

Pailloux justifie sa prudence par la nature même de ces machines, conçues pour la polyvalence, là où la guerre exige des fonctions précises. « Sur les robots humanoïdes, nous avons récemment mené des travaux sur leur utilité, qui n’est pas évidente. Si l’être humain domine la Terre, c’est que la forme humanoïde est la plus performante pour faire un peu de tout. Mais la guerre ne consiste pas à faire un peu de tout », a déclaré le délégué général. De même, pour le transport de charges lourdes, les véhicules à roues et les drones aériens vont plus vite pour un coût bien inférieur. En revanche, il admet un usage possible en combat urbain, mais la télécommande pose problème, car chaque robot pourrait exiger son propre opérateur.

Une piste de recherche, sans programme

Finalement, le seul emploi qu’il juge réellement intéressant concerne la maintenance à bord des sous-marins, dans des espaces très contraints. Il présente ce sujet comme un thème de recherche et développement que la DGA souhaite financer par l’Agence de l’innovation de défense (AID), où l’on peut prendre des risques. Toutefois, le compte rendu ne mentionne ni programme identifié ni crédits dédiés.

L’AID s’intéresse pourtant au sujet. Ainsi, selon les organisateurs, elle prépare avec la société Artefact un hackathon consacré aux robots humanoïdes de défense, du 2 au 4 décembre 2026 au Grand Palais, à Paris, en marge du sommet Adopt AI. Une centaine de participants, des étudiants ingénieurs, y travailleront pendant trois jours sur des défis de robotique appliqués à la défense.