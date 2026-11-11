Russie : la France alerte l’Allemagne sur le risque d’une riposte nucléaire liée à ses futurs missiles

Paris demande à Berlin de préciser dans quelles conditions elle utiliserait ses missiles à longue portée contre la Russie. Selon le Financial Times, qui cite six personnes au fait des discussions ce 11 novembre, la France craint qu’une frappe conventionnelle sur une cible russe ne déclenche une réponse nucléaire de Moscou. Un responsable français déclare qu’il est possible de « se retrouver au bord de la guerre nucléaire sans même s’en rendre compte ».

Rappelons que Berlin prévoit de consacrer près de 12 milliards d’euros à la constitution d’un arsenal de missiles conventionnels d’une portée comprise entre 500 et plus de 2 000 kilomètres. Cette stratégie prolonge les ambitions affichées par l’Allemagne dès 2023. Berlin participe également au projet européen ELSA, lancé en juillet 2024 avec la France, l’Italie et la Pologne, pour développer des capacités européennes de frappe à longue portée.

Un risque de malentendu

Selon le journal, les discussions ont pris du rythme après des retards liés au débat interne français sur la stratégie nucléaire. Paris souhaite que les règles allemandes d’emploi de ces armes soient alignées sur sa doctrine. Le responsable français évoque une « grammaire et un vocabulaire nucléaires » propres à la France, faits de règles non écrites.

Un haut responsable allemand affirme partager l’objectif de s’accorder sur le moment d’utiliser ces missiles et sur la gestion de l’escalade. Il assure que « tous » sont conscients de la nécessité de « ne pas provoquer une escalade au niveau nucléaire ». Il souligne aussi que Moscou attribuerait la frappe d’un seul membre à l’Alliance tout entière.