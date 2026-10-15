Défense : l'Allemagne veut consacrer plus du double de la France à ses armées d'ici 2030

L’Allemagne prévoit de consacrer 183,7 milliards d’euros à sa défense en 2030, soit plus de deux fois les 76,3 milliards inscrits par la France pour la même année. En effet, le plan budgétaire fédéral, diffusé par le ministère allemand des Finances, fixe déjà une étape à 162,9 milliards d’euros en 2029. Il faut préciser que ces sommes sont des projections, que le Parlement devra valider année après année. D’ores et déjà, Berlin rompt ainsi avec plusieurs décennies de retenue militaire.

Une armée désarmée en 1945, plafonnée en 1990

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne vaincue est occupée et désarmée, et la Wehrmacht est dissoute. Il faut attendre 1955 pour que la République fédérale se dote à nouveau d’une armée, la Bundeswehr, au moment où elle entre dans l’OTAN.

Pendant la guerre froide, cette force a compté jusqu’à près de 500 000 soldats. Elle restait placée sous l’autorité de l’Alliance et le pays ne possède toujours pas d’armes nucléaires. Après la réunification, le traité signé en 1990 a limité l’armée de l’Allemagne unifiée à 370 000 hommes. Elle en compte aujourd’hui environ 180 000.

Un budget en forte hausse depuis 2025

Le budget fédéral consacre 82,7 milliards d’euros à la défense en 2026, contre 62,4 milliards en 2025, soit un tiers de plus en un an. Ainsi, le gouvernement du chancelier Friedrich Merz affiche l’ambition de bâtir l’armée conventionnelle la plus puissante d’Europe. D’après Bloomberg, qui avait révélé la trajectoire des 162 milliards dès 2025, ce total comprend environ 9 milliards d’euros par an pour l’Ukraine. L’objectif fixé par l’OTAN est de consacrer 3,5 % du PIB à la défense d’ici 2035.

Il faut préciser que les chiffres français viennent du projet de loi de programmation militaire. Il prévoit 63,3 milliards d’euros en 2027, 68,3 milliards en 2028, 72,8 milliards en 2029, puis 76,3 milliards en 2030, hors pensions de retraite. Si ces plans sont confirmés, l’armée qui avait été désarmée en 1945 puis plafonnée en 1990 deviendrait la mieux financée du continent.