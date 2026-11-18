Les services russes auraient préparé, fin octobre, une opération près de l’enclave de Kaliningrad, à la frontière polonaise, selon le quotidien Rzeczpospolita, qui a révélé l’information le 18 novembre 2026, et le journal The Telegraph, qui l’a relayée. Des civils russes devaient être tués, puis le crime imputé à Kiev, afin de pousser les Occidentaux à cesser leur aide militaire à l’Ukraine. Les services polonais, prévenus par des alliés, auraient fait échouer ce plan.

Les tensions entre Moscou et Varsovie se sont aggravées depuis un an. Donald Tusk avait qualifié en novembre 2025, d’ « acte de sabotage sans précédent » une explosion sur une voie ferrée servant à acheminer de l’aide vers l’Ukraine, qu’il attribuait aux services russes. Il avait averti en septembre 2026, que Moscou prévoyait des frappes « hybrides » avec drones et missiles contre les alliés de Kiev. Le 3 novembre, il a dénoncé une « provocation » déjouée à la frontière de Kaliningrad, tout en reconnaissant ne pas pouvoir la confirmer avec certitude. Il a aussi accusé Moscou de chercher à attiser l’instabilité en Pologne, en se mêlant de son conflit avec le président Karol Nawrocki sur le Tribunal constitutionnel.

Un scénario comparé à une provocation de 1939

Selon Rzeczpospolita, qui cite des responsables de la sécurité polonaise, le scénario prévoyait une infiltration à la frontière suivie d’une attaque simulée contre un site situé en Russie. Un interlocuteur du journal affirme : « Nous disposions d’informations sur des cibles précises où l’attaque devait avoir lieu. Les Russes comptaient sur un grand nombre de victimes. »

Une autre source compare le projet à la provocation de Gleiwitz, du 31 août 1939, une attaque simulée que l’Allemagne nazie avait utilisée pour justifier l’invasion de la Pologne. Selon elle, les personnes ayant franchi la frontière auraient probablement été tuées, avec des preuves d’une origine ukrainienne laissées sur place. Les détails opérationnels n’ont pas été rendus publics. Moscou n’a pas été cité dans l’enquête comme ayant répondu aux accusations.