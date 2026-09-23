Russie : la Pologne déploie des soldats et ses jets après l’intrusion d’un Mi-8

Un hélicoptère militaire russe Mi-8 a pénétré mercredi 23 septembre 2026 dans l’espace aérien de la Pologne, près de la frontière avec Kaliningrad. L’appareil y est resté 42 secondes avant de regagner le secteur russe, selon le commandement opérationnel polonais.

L’incursion a atteint environ 300 mètres à l’intérieur du territoire polonais. Face à cette présence non autorisée, des avions de chasse ont été envoyés et les forces terrestres ont été maintenues en état d’alerte, a précisé l’armée polonaise. Varsovie estime que l’épisode pourrait avoir servi à « tester une nouvelle fois la capacité de notre défense aérienne ». Cette interprétation relève de l’évaluation des autorités militaires polonaises.

Une nouvelle alerte après plusieurs activités russes

Cet épisode survient alors que la Pologne avait déjà renforcé sa vigilance aérienne ces derniers jours. Le 21 septembre, l’armée polonaise avait lancé des opérations aériennes préventives après de nouvelles frappes russes contre l’Ukraine. Ses systèmes de défense aérienne au sol et ses unités de surveillance radar avaient alors été placés en état de préparation renforcée. Deux jours auparavant, une opération similaire s’était achevée sans violation de l’espace aérien polonais.

La proximité de Kaliningrad constitue un élément important dans cette surveillance. L’enclave russe est directement voisine du territoire polonais et concentre une partie des activités aériennes russes suivies par les forces de l’OTAN dans la région baltique.

Le précédent du mois de juillet permet aussi de replacer l’incident dans une séquence plus large. Le 15 juillet, deux chasseurs russes Su-30SM2 venus de Kaliningrad avaient été interceptés par des appareils polonais au-dessus de la mer Baltique. Selon le ministre polonais de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, ces avions surveillaient les exercices polonais consacrés à la coordination des systèmes de défense aérienne. Ils n’avaient cependant pas pénétré dans l’espace aérien polonais.

Des interceptions déjà répétées au-dessus de la Baltique

L’épisode du 15 juillet faisait partie d’une série d’interceptions. Le lendemain, des avions polonais avaient encore été mobilisés pour intercepter des appareils russes au-dessus de la Baltique. Un avion de reconnaissance russe Il-20 avait également été escorté à environ 30 kilomètres au nord de la côte polonaise, selon le ministre de la Défense. Là encore, aucune violation de l’espace aérien polonais n’avait été signalée.

Les autorités lituaniennes ont également rapporté plusieurs interventions de la police du ciel de l’OTAN durant l’été pour identifier ou escorter des appareils russes évoluant entre la Russie continentale et Kaliningrad. Le 2 juillet, des avions de l’Alliance avaient ainsi été mobilisés pour un An-72 reliant la Russie à Kaliningrad sans plan de vol préalablement déposé, selon le ministère lituanien de la Défense.

L’incident du 23 septembre se distingue toutefois des précédents de juillet par un élément précis : un appareil russe est cette fois entré dans l’espace aérien polonais, même pour une durée limitée. L’ambassade de Russie à Varsovie n’avait pas encore réagi à l’incident au moment de la publication du rapport de Reuters.