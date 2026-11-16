Russie : pourquoi l'UE sanctionne Tatiana Kim, la femme la plus riche du pays

L’Union européenne a placé sous sanctions, le 16 novembre 2026, la fondatrice du géant russe du commerce en ligne Wildberries. Tatiana Kim, première fortune féminine de Russie selon le classement Forbes, voit ainsi ses avoirs gelés dans l’UE et se voit interdire l’accès au territoire européen. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé la mesure à son arrivée au Conseil des affaires étrangères à Bruxelles. Au total, 145 personnes et entités sont visées, dont le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg. « Ce n’est pas un 22e paquet de sanctions » avertit une source diplomatique.

Les griefs de Bruxelles contre Wildberries

Le texte d’inscription du Conseil de l’UE vise d’abord l’entreprise, puis sa dirigeante. Il affirme que Wildberries « fonctionne comme un réseau d’approvisionnement de l’armée russe », et il ajoute que Tatiana Kim « soutient, matériellement ou financièrement, le complexe militaro-industriel russe », dont elle « tire profit ». Le document cite enfin son « partenariat stratégique avec VTB », une banque à capitaux majoritairement publics et déjà sanctionnée par l’UE.

L’Ukraine tient pour sa part un discours proche. En effet, ses drones frappent depuis le début de l’année des entrepôts de Wildberries, qu’elle accuse de stocker des biens à double usage : drones FPV, câbles à fibre optique pour le pilotage et gilets pare-balles tactiques.

Le service de presse de RWB, la holding née en 2024 de la fusion de Wildberries et du groupe d’affichage Russ, a répondu le jour même. Pour RWB, les sanctions visant sa dirigeante n’auront aucun effet sur les activités du groupe et les services de Wildberries continueront de fonctionner normalement.

Une entrepreneuse partie d’un appartement

Tatiana Kim a lancé Wildberries en 2004, depuis son appartement et pendant un congé maternité, en revendant des vêtements tirés de catalogues allemands de vente par correspondance. Ensuite, la plateforme est devenue la plus grande place de marché en ligne du pays, souvent surnommée l’« Amazon russe ». Puis la fusion de 2024 a ouvert un conflit avec son ex-mari et cofondateur, Vladislav Bakaltchouk, qui a dégénéré en septembre 2024 en fusillade au siège moscovite, faisant deux morts.

Enfin, la même série de sanctions touche d’autres figures économiques russes, comme l’actionnaire de Yandex Alexandre Tchatchava et Sergueï Matvienko, actionnaire du promoteur Megalit-Okhta. Leur inscription repose sur le même argument : leurs groupes joueraient un rôle de réseau d’approvisionnement pour l’armée russe.