Un étranger présumé de nationalité saoudienne aurait été enlevé au Niger dans la nuit du 21 novembre. Plusieurs médias spécialisés en font état, mais ni Niamey ni Riyad n’ont confirmé.

Selon le journaliste de France 24 Serge Daniel, qui s’exprime sur X « d’après ses informations », la victime aurait été emmenée dans la région de Ménaka, au nord du Mali. Par ailleurs, l’Arabie saoudite aurait sollicité le général libyen Khalifa Haftar pour obtenir sa libération, et un émissaire serait déjà identifié dans ce dossier. Toutefois, aucun autre média ne reprend ces deux points à ce stade. En revanche, Mondafrique évoque, sans citer de source, un otage « peut-être saoudien » enlevé au Niger, tandis que MDM Sahel parle d’un étranger « probablement saoudien », déjà dans la zone de Ménaka, et désigne l’État islamique au Sahel. De son côté, Brown Land News fait état d’un citoyen présumé saoudien, sans revendication crédible.

Pourtant, cette piste n’a rien d’inédit. Ainsi, selon une source sécuritaire malienne citée par l’AFP, la Suissesse et l’Autrichienne libérées en octobre avaient été détenues à Ménaka. De même, Reuters a rapporté que l’Est libyen avait joué un rôle central dans la libération de l’Américain Kevin Rideout, et les deux Européennes avaient remercié Khalifa Haftar et son fils Saddam à leur arrivée à Benghazi. Dès lors, ces précédents rendent le scénario plausible, sans pour autant le confirmer.

Enfin, l’identité de la victime, le lieu exact de l’enlèvement et celle des ravisseurs restent inconnus, et aucune revendication n’a été publiée. Cet article sera actualisé en cas de confirmation officielle.