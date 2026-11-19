Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a contourné le Parlement jeudi 19 novembre 2026 : il a mis en application, au Sénégal, un budget rectificatif que les députés avaient refusé d’examiner jusqu’au bout. Ainsi, la Présidence de la République a annoncé à Dakar le décret n° 2026-2416, dans un communiqué signé du ministre secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba.

Pour justifier ce choix, elle invoque le rôle du chef de l’État et affirme : « Le Président de la République, gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat, a décidé de la mise en vigueur du projet de loi de finances rectificative pour l’année 2026 ». Cette décision n’est que la suite logique de la rivalité entre le président et Ousmane Sonko, qu’il a limogé de la Primature en mai et qui préside désormais l’Assemblée nationale.

Deux rejets en deux semaines

Les députés avaient pourtant fermé la porte dès le 3 novembre, en adoptant la question préalable par 109 voix contre 20 et 3 abstentions, ce qui a mis fin à l’examen du projet. Le Pastef, parti de Sonko, détient 130 des 165 sièges. Il jugeait insuffisantes les réponses du gouvernement, qui regrettait de son côté l’absence de contre-proposition.

En effet, le gouvernement avait déposé le texte le 18 septembre. Il portait le déficit à 7,6 % du PIB, contre 5,4 % dans la loi de finances initiale, et faisait passer les subventions énergétiques de 250 à 790,3 milliards de FCFA. Il prévoyait aussi un fonds de 300 milliards de FCFA pour les arriérés intérieurs et la suppression de dix-neuf agences. Le jour du rejet, le ministre des Finances, Cheikh Diba, laissait entendre que la suite revenait au chef de l’État. Déjà, le Conseil des ministres du 28 octobre avait demandé au Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, de prendre « toutes les mesures juridiques nécessaires ».

Puis le blocage s’est répété la veille du décret. Le 18 novembre, 128 députés ont voté contre la première partie du budget 2027, contre 18 voix pour et 3 abstentions. Ce volet couvre les recettes et les autorisations de dépenses, avec 5 653,9 milliards de FCFA de recettes prévues et un déficit de 4,7 % du PIB. Ousmane Sonko a alors rappelé que la seconde partie du budget ne peut être soumise aux députés qu’après l’adoption de la première.

Le Fonds monétaire international attend le texte

Ce calendrier pèse sur les discussions avec le Fonds monétaire international (FMI). Dakar et l’institution ont conclu le 1er septembre un accord technique pour un programme de 36 mois, évoqué à 2,2 milliards de dollars, que son Conseil d’administration doit encore valider. Or l’adoption d’une loi de finances rectificative comportant des mesures fiscales négociées avec le Fonds figure parmi les conditions préalables. Ainsi, le 12 novembre, la porte-parole du FMI, Julie Kozack, réagissait au rejet du texte devant la presse et déclarait : « Nous suivons de très près les discussions à l’Assemblée nationale concernant la loi de finances rectificative 2026 et la loi de finances initiale 2027 ».