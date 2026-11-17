Le parti qui a porté Bassirou Diomaye Faye au pouvoir vient de le rayer de ses rangs. Réuni mardi 17 novembre 2026 à Dakar, au Sénégal, le Conseil national du Pastef a constaté la perte de la qualité de membre de 32 personnes, dont le chef de l’État. L’information figure dans le communiqué n° 02/PASTEF/CN/2026, publié sur le compte X du parti. Elle intervient après des mois de rupture entre le président et Ousmane Sonko, leader du Pastef.

Un constat fondé sur l’article 6 des statuts

Le texte invoque les statuts du parti pour justifier la décision. Le Conseil national écrit : « En application des dispositions de l’article 6 des statuts de PASTEF-LES PATRIOTES, le Conseil national du parti a constaté, lors de sa réunion du mardi 17 novembre 2026, la perte automatique de la qualité de membres de PASTEF-LES PATRIOTES, des personnes ci-dessous listées. En conséquence ils sont définitivement rayés de la liste des membres du parti ». Le document est signé « Fait à Dakar, le 17 novembre 2026 » et porte le cachet du président du parti.

Des membres du gouvernement sur la liste

La liste compte 32 noms. Bassirou Diomaye Diakhar Faye y figure sous son nom complet. Plusieurs autres noms correspondent à des responsables entrés dans l’exécutif depuis la crise de mai. C’est le cas de Yankhoba Diémé, ministre des Forces armées, maintenu dans le gouvernement présenté le 1er juin 2026, et d’Aldiouma Sow, membre du Bureau politique national du Pastef et ministre-conseiller à la Présidence.

Le Pastef avait décidé de ne pas siéger dans le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo. Plusieurs cadres du parti y ont pourtant accepté un poste, ce qui avait provoqué des tensions internes.

Une rupture consommée depuis mai

Le Pastef avait désigné Bassirou Diomaye Faye comme candidat à la présidentielle de 2024, après l’empêchement d’Ousmane Sonko de se présenter. Les deux hommes ont ensuite fait équipe, l’un à la tête de l’État, l’autre à la Primature.

Le président a limogé Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre en mai 2026. Ousmane Sonko préside depuis l’Assemblée nationale. Il a accusé le chef de l’État d’avoir rompu le « pacte de bonne gouvernance » défendu par le parti. Bassirou Diomaye Faye a lancé ensuite son propre parti, KIIRAAY – Les Patriotes Républicains, qui attire des militants et des cadres venus du Pastef.