Soja au Bénin : le gouvernement rappelle que l'approvisionnement reste libre pour 2026-2027

Le ministère du Commerce intérieur, chargé de la formalisation de l’économie, rappelle dans un communiqué daté du 11 novembre 2026, que l’approvisionnement en soja grain demeure libre sur le marché national pour la campagne 2026-2027. Cette règle découle du communiqué n° 452 du 4 novembre 2026, qui fixe les conditions de commercialisation de la campagne. Le ministère précise que l’émission d’un « droit d’approvisionnement », quelle que soit l’institution qui la décide, va à l’encontre de ces conditions et enfreint les dispositions réglementaires en vigueur.

La commercialisation des fèves de soja au titre de la campagne 2026-2027 a démarré le 6 novembre 2026. Le calendrier distingue le marché intérieur des opérations d’exportation. Les expéditions à l’international ne pourront commencer qu’à partir du 15 février 2027.

Un marché ouvert, des règles à respecter

Le ministère ministre invite l’ensemble des acteurs de la filière à respecter strictement les conditions de commercialisation fixées dans le communiqué. Elle rappelle que le cadre actuel doit être appliqué sans exception par les structures concernées.

Pour rappel, le 14 octobre, à Parakou, l’Interprofession soja Bénin a remis 2 000 bascules électroniques aux coopératives de producteurs. L’objectif est de mieux contrôler les quantités livrées aux unités de transformation et de réduire les litiges. L’achat et la vente restent libres, à condition de respecter le cadre réglementaire et les dates fixées par les autorités.