Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a réagi le 16 novembre 2026 aux révélations de Radio France Internationale sur la présence de militaires français en Ukraine. Ainsi, dans un message publié sur X, il accuse le président Emmanuel Macron d’avoir engagé la France dans ce conflit sans passer par le Parlement.

En effet, la mission baptisée Volia, placée sous l’autorité d’un général français, serait active depuis plusieurs mois et porterait sur la formation de soldats ukrainiens et la maintenance de matériel. Dès lors, Dupont-Aignan y voit une atteinte à la Constitution et écrit : « Selon Radio France Internationale, des militaires français seraient déjà présents depuis l’été 2026 en Ukraine dans le cadre d’une mission secrète. Pendant que Macron prétend défendre la paix, il engage notre pays toujours plus loin dans un conflit qui n’est pas le nôtre, SANS AUTORISATION PRÉALABLE DU PARLEMENT, pourtant prévue par l’article 35 de la Constitution. Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement ».

Pourtant, le texte qu’il reproduit prévoit seulement une information du Parlement sous trois jours, puis un vote au-delà de quatre mois d’intervention. En effet, l’élu invoque cet article de longue date. Ainsi, en janvier 2023, il écrivait déjà : « En application de l’article 35 de la Constitution, je réclame d’urgence un débat au Parlement suivi d’un vote sur la livraison d’armes lourdes à l’Ukraine ». Puis, en février 2024, il demandait la convocation du Parlement après l’accord signé entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky.