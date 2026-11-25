Le candidat à la présidentielle Teddy Riner a pris position contre la présence de militaires français en Ukraine, mercredi 25 novembre 2026, au Salon des maires de France, à Paris. Dans une vidéo publiée sur X par le journaliste Paul Larrouturou, le judoka répond aux questions de la presse, en marge du salon. Il y estime aussi que la date de l’élection présidentielle devrait être avancée.

« Ça sent pas bon, on envoie des troupes en Ukraine sans qu’on soit au courant ». Puis il insiste : « Je ne comprends pas qu’on envoie des troupes en Ukraine, alors que ce n’est pas notre guerre ». Il conclut sur sa propre ambition : « J’aimerais être cette personne qui fédère, qui sourit et qui se serre la main pour mettre un terme à cette guerre ».

Le gouvernement a reconnu la présence de ces militaires, qui participeraient depuis l’été à une mission baptisée Volia, destinée à entretenir du matériel et à former des soldats ukrainiens. « Puisque nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, ce ne sont pas des unités de combat », a déclaré la ministre déléguée aux Armées, Alice Rufo.

Gabriel Attal, également candidat, a répondu à Teddy Riner sur le même terrain. « Défendre l’Ukraine, c’est nous défendre nous-mêmes ». « La France n’est pas co-belligérante, mais elle est concernée par ce qu’il se passe là-bas », a-t-il déclaré.

Teddy Riner, quintuple champion olympique de judo, a annoncé sa candidature le 9 novembre. Il affirme avoir « passé la centaine » de parrainages.