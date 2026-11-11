Teddy Riner est apprécié par 70 % des Français, mais plus de la moitié désapprouve sa candidature à l'Élysée

Deux sondages publiés le mardi 10 novembre 2026 en France donnent des lectures opposées de la candidature de Teddy Riner à la présidentielle de 2027. Le quintuple champion olympique de judo avait annoncé son projet la veille, par vidéo. Selon l’enquête de l’Ifop, 70 % des Français ont une bonne opinion de lui. Pourtant, un sondage de l’institut CSA indique que 57 % des personnes interrogées jugent sa démarche négativement. Ainsi, le judoka mesure sa cote de popularité avant d’avoir présenté un programme.

Une image très positive dans l’enquête de l’Ifop

Notons que l’Ifop a interrogé 1 003 personnes les 9 et 10 novembre, au lendemain de l’annonce. Mais à la question de savoir si elles seraient prêtes à voter pour lui, 22 % ont répondu « oui ». De plus, 70 % des sondés disent avoir une bonne opinion du judoka, dont 13 % une très bonne. Cependant, ce chiffre de 22 % ne représente pas des intentions de vote, car un même sondé peut répondre « oui » pour plusieurs personnalités à la fois. En effet, un sondage Verian de décembre 2025 ne lui attribuait que 3 % d’intentions de vote dans l’hypothèse où il se présenterait.

Une candidature jugée « mauvaise chose » par 57 % des sondés

Le sondage CSA porte sur un autre sujet, puisqu’il mesure l’opportunité de la candidature. Pour 57 % des personnes interrogées, il s’agit d’une « mauvaise chose ». Par conséquent, les deux enquêtes ne mesurent pas la même chose. Un électeur peut apprécier le sportif, voire envisager de voter pour lui, tout en estimant que la présidentielle n’est pas faite pour lui.

Teddy Riner s’est présenté sans étiquette partisane dans sa vidéo d’annonce, où il a déclaré : « Je m’appelle Teddy Riner et je suis candidat à l’élection présidentielle de 2027 ». De son côté, le président Emmanuel Macron a réagi le jour même en se disant « très heureux » de voir le judoka participer au débat. Il a ensuite ajouté : « Cet engagement ne peut qu’apporter au pays et c’est une bonne chose ».

Pour rappel, le scrutin a lieu au printemps 2027, dans environ six mois. Dès lors, les écarts entre les trois chiffres du jour (70 %, 22 % et 57 %) montrent que le capital de sympathie de Teddy Riner ne se convertit pas automatiquement en soutien. Au final, Il lui reste à présenter ses positions et à convaincre au-delà de son image de sportif.