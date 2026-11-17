L’ancien ministre de la Santé François Braun s’en prend aux proches de Teddy Riner, quelques jours après avoir quitté la campagne du judoka. Ce mardi 17 novembre 2026 en France, il aurait jugé sévèrement l’équipe du candidat à la présidentielle de 2027, qu’il accuse de ne pas écouter et de se croire plus brillante qu’elle ne l’est. Ce départ était pourtant intervenu quatre jours seulement après l’annonce de candidature de Riner.

Ainsi, Braun aurait décrit « l’entourage toxique de Riner, qui n’écoute pas. Ses proches se pensent des génies juste parce qu’ils font 3 tweets ». Ensuite, il aurait aussi évoqué la première sortie de campagne du judoka, vendredi 13 novembre à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en affirmant que Riner s’y serait rendu « sans avoir rien à annoncer, juste pour faire chier Bally Bagayoko », du nom du maire LFI de la ville. Pour l’instant, ni Braun ni l’équipe de Riner n’ont confirmé publiquement ces phrases.

Un soutien affiché, puis un retrait

En effet, Braun avait salué la démarche du judoka dès le lendemain de sa déclaration, le 10 novembre : « Il prône le rassemblement et non pas la culture des oppositions, il est de la société civile, il est capable de porter des idées neuves ». Ministre de la Santé de juillet 2022 à juillet 2023 dans le gouvernement d’Élisabeth Borne, il figurait parmi les premiers responsables politiques à accompagner Riner. Pourtant, son attitude a changé vite, puisqu’il a annoncé vendredi 13 novembre se mettre en retrait : « La campagne est lancée, je prends du recul ». Enfin, il a confirmé cette décision le lendemain, sans donner plus de détails sur ses raisons.

Riner dit ne jamais l’avoir eu dans son équipe

De son côté, interrogé samedi sur ce départ lors du salon du Made in France à Paris, Riner a minimisé le rôle de l’ancien ministre : « Est-ce que vous avez entendu de ma bouche que ces personnes étaient dans mon équipe ? ». Il a ensuite sorti son téléphone, montré sa liste de contacts et tapé « Braun » dans la recherche pour prouver que le nom n’y figurait pas. Par ailleurs, au sortir de l’hôpital Delafontaine, le judoka avait présenté une tout autre intention pour sa visite : « J’avais besoin d’entendre ce que les soignants avaient besoin de faire passer comme message pour pouvoir après, moi et mes équipes, continuer à bosser le programme ».

Enfin, Braun ne serait pas le seul à prendre ses distances, puisque Philippe Véran, l’entrepreneur qui gère la campagne, pourrait lui aussi suivre le même chemin. Pendant ce temps, Riner reste crédité de 2 à 4 % des intentions de vote pour 2027.