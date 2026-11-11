Terrorisme au Bénin : le colonel Claude Raoul Djehoungo prend la tête de l’Opération Mirador

Le colonel Claude Raoul Djehoungo a été nommé, ce mercredi 11 novembre 2026, commandant du Théâtre de l’Opération Mirador. Par décision du chef d’état-major général des Forces armées béninoises, le général de corps d’armée Abou Issa, il succède au colonel André Dokoui Fofo, promu le 4 novembre dernier en Conseil des ministres à la tête de l’armée de terre.

Lancée en janvier 2022, l’Opération Mirador vise à renforcer la présence militaire sur la frontière nord du Bénin. Elle s’appuie sur environ 3 000 soldats répartis dans plusieurs bases avancées et avant-postes fortifiés. Au-delà des combats, elle mène des actions civilo-militaires. Selon l’état-major des FAB, 73 activités ont bénéficié à environ 63 600 personnes dans 18 communes de l’Atacora, de l’Alibori et du Borgou. Le général Abou Issa, installé à la tête de l’état-major général le 4 novembre 2026 en remplacement du général Fructueux Gbaguidi, en a fait l’une de ses priorités.

Une posture offensive réaffirmée

Reçus au cabinet du chef d’état-major général pour une séance de travail consacrée aux orientations opérationnelles, le colonel Djehoungo et son adjoint étaient entourés du colonel-major Gildas N’Dah Sekou, chef de cabinet, et du colonel Pascal Afora, chef de la division des opérations de l’état-major général. Le général Abou Issa a rappelé la nouvelle orientation des opérations. « Les Forces armées béninoises sont résolument engagées dans une posture offensive face au terrorisme », a-t-il affirmé.

Il a demandé au nouveau commandement de renforcer l’action auprès des populations. « Le commandement doit intensifier les actions civilo-militaires au profit des habitants vivant dans les zones touchées par la menace terroriste », a-t-il déclaré.

Le chef d’état-major a aussi pris un engagement. « Je poursuivrai mes démarches auprès des autorités gouvernementales afin que l’Opération Mirador dispose des ressources nécessaires à l’exécution efficace de ses missions », a-t-il assuré.

Pour accompagner le nouveau commandant, le lieutenant-colonel Mathieu Hessou a été nommé commandant théâtre adjoint, et le colonel Joselyto Alapini a pris la responsabilité de la cellule des opérations aériennes de l’état-major du théâtre de l’Opération Mirador.