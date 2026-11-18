Thierry Henry n’est plus à présenter. L’ancienne gloire d’Arsenal est considéré comme l’un des plus grands footballeurs français de l’histoire. La voix de “Titi” raisonne fort dans le monde du ballon rond et quand il parle, on l’écoute. Henry ne cache pas son admiration pour deux joueurs de la nouvelle génération à savoir Lamine Yamal et Michael Olise.

Alors qu’il était invité sur le podcast Kampo, l’ex célèbre numéro 14 français a pris le temps de saluer les performances des deux jeunes cracks. Au-delà de leur talent et de leur influence sur le jeu, Thierry Henry se dit particulièrement séduit par leur état d’esprit.

Une incroyable soif de victoire

Pour l’ancien entraîneur de Monaco, Yamal et Olise possèdent une qualité précieuse dans le milieu du football, ils ne se contentent jamais de leurs réussites. Thierry Henry estime que c’est grâce à cette ambition que les deux prodiges ne cessent de repousser leurs limites. « Merci Lamine Yamal, merci Michael Olise, merci les mecs, ils sont en train de venir là et en train de faire des trucs qu’on n’avait pas vus depuis un petit moment » a livré celui qui officie désormais comme consultant.

Pour appuyer son argumentaire, le champion du monde français a insisté l’incapacité du joueur du FC Barcelone et du Bayern Munich à se satisfaire de leurs acquis. Même lorsqu’ils réalisent une grande performance ou remportent un trophée, leur envie de gagner plus reste intacte et d’après Henry, cela constitue une grande qualité. « Tu sens que ces mecs-là, ils sont heureux, contents, mais jamais satisfaits. Quand ils ont marqué quatre, ils veulent cinq. Quand ils ont gagné une compétition, ils veulent gagner trois » dira Thierry Henry dans le podcast. Lamine Yamal et Michael Olise constituent les têtes de gondoles de la nouvelle ère footballistique. Alors que des légendes comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar sont en train de tirer leur révérence, des prodiges comme Lamine Yamal et Michael Olise ont déjà pris le relais.