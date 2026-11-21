Harry Kane sera absent plusieurs mois avec le Bayern Munich. L’attaquant anglais s’est rompu le ligament de la syndesmose à la cheville gauche vendredi 20 novembre 2026, pendant le match nul 1-1 contre Cologne, en Allemagne. Le club bavarois a confirmé le diagnostic dans la soirée, sans donner de date de retour. Ainsi, le Bayern perd son buteur alors que son infirmerie était déjà bien remplie, et Michael Olise a lui aussi quitté la pelouse pendant la rencontre.

Kane blessé dès la 15e minute

Kane est tombé après un duel avec le défenseur Joël Schmied, dans la surface de réparation. Ensuite, l’arbitre n’a pas sifflé et l’assistance vidéo n’a rien relevé. Puis l’attaquant a tenté de continuer, mais il a quitté le terrain à la 20e minute, remplacé par Tom Bischof. « Harry sera absent trois mois », a déclaré le directeur sportif Max Eberl après la rencontre. Ensuite, « on peut encore se battre », a assuré l’entraîneur Vincent Kompany, qui retrouvait le banc pour ce match. En effet, le Bayern était déjà privé de Luis Díaz et de Serge Gnabry. Ainsi, Ismael Saibari, opéré d’une rupture de la syndesmose à la cheville droite, devrait manquer trois à quatre mois, selon Eberl.

Olise soigné dans les prochains jours

Olise a été touché à la 41e minute par Tom Krauß lors d’un dégagement à l’entrée de la surface. Il a terminé la première période, mais il est resté au vestiaire à la pause. Tim Binder l’a remplacé et a fait ses débuts en Bundesliga. Puis l’ailier français a quitté le stade sur des béquilles. « Une contusion de l’avant-pied a été diagnostiquée chez Michael Olise. L’attaquant français sera soigné dans les prochains jours », a indiqué le Bayern Munich. Ensuite, « nous ne le savons pas encore, nous avons bon espoir qu’il puisse s’entraîner la semaine prochaine », a déclaré Kompany. Ainsi, l’entraîneur évoque une reprise de l’entraînement, pas un retour en match.

En effet, Olise avait déjà dû sortir le 31 octobre, contre le Borussia Dortmund (2-2), à cause d’une douleur au genou droit. Puis il était revenu à l’entraînement collectif avant le déplacement à l’Atlético Madrid en Ligue des champions.