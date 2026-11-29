Le père Éric Ebèlaki est revenu à Kara, dans le nord du Togo, sans que personne n’ait encore expliqué pourquoi il avait disparu. Ce vicaire de la paroisse du Bon-Pasteur de Kara-Tchaloudè n’avait plus donné signe de vie depuis la nuit du 24 novembre 2026. Pourtant, la gendarmerie l’a retrouvé le 27 novembre à la frontière avec le Ghana, et son évêque a annoncé la nouvelle le lendemain. Ces informations viennent de la gendarmerie nationale et du diocèse de Kara.

Retrouvé au moment de passer au Ghana

Dès le signalement de la disparition par l’évêque de Kara, Mgr Jacques Danka Longa, une enquête a été ouverte. Ainsi, la compagnie de Djarkpanga a recueilli des signaux de vie le 26 novembre, ce qui a permis de localiser le prêtre. « Le 27 novembre, ils ont pu le retrouver à la frontière du Ghana au moment où il s’apprêtait à traverser la frontière. Il est ramené à Kara sain et sauf », a expliqué à la télévision d’État le lieutenant-colonel Kokou Kabiya, commandant du groupement de gendarmerie de la Kara.

Ensuite, le samedi 28 novembre, Mgr Danka Longa a annoncé le retour du vicaire pendant une messe d’ordination sacerdotale à Tchitchao, en ces termes : « Le prêtre a été retrouvé ». Puis il a remercié les autorités, les paroissiens et tous ceux qui s’étaient mobilisés pendant ces quatre jours. À son tour, le père Ebèlaki a exprimé sa reconnaissance à l’Église, à son évêque et aux forces de défense et de sécurité à la télévision nationale, en déclarant : « Je suis en sécurité maintenant ».

Les circonstances toujours inconnues

Toutefois, ni la gendarmerie, ni le diocèse, ni le gouvernement n’ont précisé ce qui s’est passé entre la nuit du 24 novembre et le 27. De même, rien n’indique pourquoi le prêtre se trouvait près de la frontière ghanéenne, et lui-même n’a pas dit où il était pendant son absence. Les autorités disent seulement que les investigations se poursuivent. Or une disparition de prêtre est un fait rare au Togo, et les fidèles de Kara attendent désormais des précisions officielles sur ce qui l’a éloigné de sa paroisse.