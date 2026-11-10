Troupes algériennes au Niger : l'UE s'explique après la polémique

Mardi 10 novembre 2026, l’Union européenne a tenté de dissiper le malaise provoqué par ses propos sur l’envoi de soldats algériens au Niger. Interrogé à nouveau, son porte-parole, Anouar El Anouni, a repris le dossier point par point.

Pour rappel, le 30 octobre, lors du point de presse quotidien de la Commission à Bruxelles, le porte-parole avait indiqué que l’UE suivait la situation de près et souhaitait connaître la portée, les objectifs et le fondement juridique de ce déploiement. Quelques jours plus tard, Alger a réagi. L’agence officielle APS a qualifié ces propos d’« affabulation pure et simple » et a affirmé qu’aucune démarche de ce type n’avait été faite auprès des autorités algériennes. Le lundi 9 novembre, Niamey a reçu le chargé d’affaires de la délégation européenne, Olaï Voionmaa, pour dénoncer des déclarations « condescendantes et inacceptables ».

Les précisions de Bruxelles

Anouar El Anouni a d’abord indiqué : « Notre ambassadeur en Algérie ainsi que notre chargé d’affaires au Niger ont été convoqués par les autorités locales. » Il a ajouté « qu’il s’agit de pratiques établies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. »

Sur le fond, il a affirmé : « L’Union européenne respecte pleinement la souveraineté des deux nations et n’a pas de volonté d’ingérence. » Il a précisé que « La décision algérienne de déployer des troupes au Niger relève de la relation bilatérale entre l’Algérie et le Niger. »

Ensuite, il a déclaré : « L’Union européenne précise qu’elle n’a, et ce, à aucun moment, eu l’intention de demander à l’un ou à l’autre de ses deux partenaires des clarifications sur leur engagement bilatéral. » Cette formulation contraste avec les termes utilisés le 30 octobre, qui évoquaient précisément une demande d’éclaircissements.

Il a conclu : « L’Union européenne est attachée à entretenir de bonnes relations bilatérales tant avec l’Algérie que le Niger, et ce, à travers un dialogue respectueux à tous les niveaux, en vue de promouvoir la sécurité, la stabilité ainsi que la prospérité au Sahel. » Interrogé dans la foulée sur d’éventuels retours concernant les entretiens entre diplomates européens, il a répondu : « Nous ne commentons pas sur les échanges diplomatiques qui sont confidentiels. »