Trump avertit l'Iran : si un haut responsable américain est tué, « ils n'existeront plus très longtemps »

Le président américain Donald Trump, 45e et 47e occupant de la fonction, a menacé l’Iran le 12 novembre 2026, aux États-Unis, lors d’un entretien téléphonique avec Salem News Channel. Le journaliste lui a d’abord demandé : « Si les Iraniens tuent un haut responsable américain, que leur arrivera-t-il ? ». Aussitôt, Trump a répondu : « Ils n’existeront plus très longtemps. ».

Pour rappel, les deux pays sont engagés dans un conflit ouvert depuis plusieurs mois. Washington avait frappé des sites nucléaires iraniens en juin 2025 avec l’opération Midnight Hammer, puis lancé l’opération Epic Fury en février 2026. Ainsi, des médiateurs qataris ont tenté début novembre de rapprocher les deux capitales autour d’un projet d’accord, alors que Trump avait affirmé que la guerre se terminerait « immédiatement » après les élections de mi-mandat du 3 novembre.