Ukraine : l'entourage de Macron s'en prend aux États-Unis et les accuse d'affaiblir Kiev

L’entourage d‘Emmanuel Macron accuse Washington de peser contre l’Ukraine. Le dimanche 15 novembre 2026, il a déclaré à France Inter : « Les Américains ne soutiennent plus l’Ukraine, mais en plus, ils s’occupent de l’enfoncer ». Il estime aussi que les États-Unis se disent médiateurs sans en jouer le rôle. Le président français veut donc prendre le contrepied de cette ligne, puisque son entourage affirme qu’il cherche à « maintenir l’Ukraine en situation de donner des coups à la Russie et de se défendre ». Cet objectif sera l’enjeu de la coalition des volontaires, le 19 novembre.

Ensuite, ces propos visent le débat politique français. L’entourage du chef de l’État juge que les partisans d’une baisse de l’aide à Kiev « jouent contre nous, pas contre l’Ukraine ». De même, il dénonce des « candidats qui passent leur temps à vomir les Européens, à dénoncer les Ukrainiens », puis qualifie la position de Marine Le Pen d’« antipatriotique et irréaliste ». Enfin, il ajoute : « Vous voyez les ambiguïtés de Trump à l’égard de la Russie, elles peuvent exister chez nous aussi comme elles existent en Italie, l’extrême droite et la Russie, c’est une vieille histoire ».

Ce reproche fait écho au plan de paix américain du 21 novembre 2025. En effet, il reprenait l’essentiel des demandes de Moscou : renoncement de l’Ukraine à l’OTAN, armée limitée à 600 000 hommes et annexion par la Russie des régions de Donetsk et de Louhansk. Toutefois, les Européens, écartés de sa préparation, ont ensuite présenté leurs contre-propositions à Genève.