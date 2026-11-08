Ukraine : l'OTAN confrontée à des difficultés financières pour maintenir son aide militaire en 2026

L’Alliance atlantique s’était engagée en juillet, lors de son sommet d’Ankara, à fournir 70 milliards d’euros d’aide militaire à Kiev en 2026. Une partie de cette enveloppe reste introuvable à quelques semaines de la fin de l’année. Environ 7 milliards d’euros ne sont toujours pas financés selon trois diplomates de l’Alliance cités par POLITICO le 6 novembre. Ce déficit intervient alors que l’Ukraine a besoin de munitions et de systèmes antiaériens pour résister aux frappes de missiles et de drones russes pendant l’hiver.

Rappelons que l’Union européenne peine aussi à tenir ses engagements financiers. Le prêt de 90 milliards d’euros destiné à l’Ukraine pour 2026-2027 n’a été débloqué qu’en avril, après des mois de blocage par la Hongrie. Les États membres ont aussi fini par libérer en septembre, 6,6 milliards d’euros de la Facilité européenne pour la paix, gelés depuis 2023 à cause d’un veto hongrois.

Des promesses à transformer en livraisons

La raison de ce déficit est le recul de l’aide américaine. Washington ne finance presque plus de nouveaux paquets militaires. L’administration Trump se contente de vendre des armes payées par d’autres partenaires. Les Européens portent une part bien plus lourde de l’effort, et certains des plus gros contributeurs montrent des signes d’essoufflement. Un diplomate évoque ainsi « une certaine fatigue » parmi eux.

Alyona Getmanchuk, ambassadrice ukrainienne auprès de l’OTAN, demande que ces engagements se traduisent par « livraisons concrètes d’équipements ou transferts de fonds ». Mark Rutte, le secrétaire général appelle les membres à faire davantage, en particulier pour la défense antiaérienne.

Une réunion prévue le 17 novembre doit permettre aux alliés d’examiner de nouvelles contributions et d’accélérer les livraisons. Les diplomates n’écartent pas, toutefois, que l’objectif annuel de 70 milliards d’euros ne soit finalement pas atteint.