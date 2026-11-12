Ukraine : Poutine demande aux Européens de choisir entre la paix et la guerre

Reçu au Kremlin, les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont échangé avec Vladimir Poutine sur les perspectives de règlement du conflit ukrainien. Le président russe souhaite que Washington associe les Européens aux discussions afin qu’ils clarifient leur position.

Vladimir Poutine a profité de sa rencontre avec les envoyés spéciaux du président américain Donald Trump pour adresser un message aux dirigeants européens. Selon les déclarations rapportées à l’issue de l’entretien, Moscou souhaiterait que les Américains travaillent avec les Européens afin que ces derniers déterminent ce qu’ils veulent : la paix ou la guerre.

Le chef de l’État russe a également contesté la responsabilité de Moscou dans la rupture du dialogue avec les capitales européennes. « La Russie n’a jamais rompu le dialogue avec l’Europe, ce sont les Européens qui l’ont fait », a-t-il affirmé. Par ailleurs, il a demandé à Steve Witkoff et Jared Kushner de transmettre ses remerciements à Donald Trump pour avoir facilité les contacts entre la Russie et l’Ukraine.

La composition de la rencontre témoigne également de l’importance accordée à ces échanges. Côté russe, plusieurs responsables ont pris part aux discussions, notamment Vladimir Medinski, Kirill Dmitriev et Iouri Ouchakov.

Pour rappel, la question de la sécurité européenne reste au cœur des divergences diplomatiques. Le 11 novembre, un haut responsable diplomatique russe a indiqué que Moscou pourrait envisager des pactes de non-agression avec des pays membres de l’OTAN, dans le cadre d’une nouvelle architecture de sécurité européenne. Cependant, plusieurs responsables européens estiment qu’une discussion plus large sur la sécurité du continent ne peut intervenir sans progrès concret sur la guerre en Ukraine, notamment un cessez-le-feu.