USA: un invité de Jamie Foxx poignardé au cou lors de sa soirée d'Halloween

Une soirée d’Halloween organisée dans la résidence californienne de Jamie Foxx, à Thousand Oaks, a dégénéré après qu’un invité aurait été poignardé au cou, entraînant l’intervention des forces de l’ordre et l’arrestation d’un suspect.

En effet, des adjoints du shérif et des ambulanciers paramédicaux ont été dépêchés sur place après avoir été alertés de l’agression. À la suite de cet incident, les autorités ont procédé à l’arrestation d’un homme soupçonné d’agression avec une arme blanche. Cependant, son identité n’a pas été rendue publique.

Par ailleurs, des vidéos tournées à l’extérieur de la propriété montrent plusieurs personnes menottées, tandis que des centaines d’invités en costumes étaient invités à quitter les lieux où se tenait la soirée qui était organisée par Anelise Foxx, la fille de l’acteur, dans le cadre de sa célébration annuelle d’Halloween. Pour rappel, l’acteur aurait en effet accueilli, mercredi 4 novembre, son troisième enfant, le premier issu de sa relation avec Alyce Huckstepp.