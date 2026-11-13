Usher saisit la justice américaine pour récupérer 700 000 dollars d'un prêt impayé

Un an après le dépôt de sa plainte, Usher attend toujours une partie de son argent. Selon des documents judiciaires révélés le 13 novembre 2026 par TMZ, le chanteur demande à un juge de Géorgie, aux États-Unis, de sanctionner l’avocat d’Atlanta Alcide Honoré. Il lui reproche de se dérober sur le sort de 700 000 dollars. Cette requête relance un litige né d’un restaurant qui n’a jamais ouvert.

Usher juge l’attitude de l’avocat « évasive » dans la procédure. Alcide Honoré aurait affirmé n’avoir jamais reçu l’argent du chanteur, alors que ce dernier assure détenir les preuves des virements. Le défendeur nie toute faute.

L’affaire remonte à janvier 2025. Usher a alors prêté 1,7 million de dollars à un groupe d’associés pour acheter un terrain de 6,35 millions de dollars à Buckhead, un quartier d’Atlanta, destiné au restaurant Homage ATL. Il affirme avoir refusé d’investir et n’avoir accordé qu’un prêt. L’achat n’a pas eu lieu et 1 million de dollars lui a été rendu en août 2025. Pour le reste, l’avocat lui aurait répondu que la restitution n’était « pas si facile », l’argent ayant été utilisé à « d’autres fins ».

Sa plainte, déposée le 14 novembre 2025 devant la justice du comté de Fulton, vise aussi le producteur Bryan-Michael Cox, Keith Thomas et Charles Hughes. Usher y réclame 4,9 millions de dollars, soit 700 000 dollars pour chacun des sept chefs d’accusation. Contre Alcide Honoré, il invoque la fraude, le manquement à ses devoirs d’avocat et le détournement de fonds.

Bryan-Michael Cox avait réagi dès la publication de la plainte. En effet, il avait écrit dans un message sur Instagram : « J’ai beaucoup appris récemment sur la prudence à avoir quand on choisit avec qui s’associer. Je ne suis qu’un actionnaire minoritaire passif et je n’ai pas participé à cette transaction. Mon amitié de 27 ans avec Usher reste pleinement intacte ».