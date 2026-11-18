Après la gifle des Oscars en 2022, Will Smith doit faire face à une accusation d’une autre nature. L’acteur américain est visé depuis le mardi 17 novembre 2026 par une plainte pour agression sexuelle déposée aux États-Unis par Bilaal Salaam, un proche qui dit le connaître depuis près de quarante ans. Les faits remonteraient à 2019, lors d’une soirée organisée à Hollywood après la première du film Aladdin.

Salaam, musicien et ancien assistant de l’acteur, explique que les deux hommes tournaient une vidéo ensemble pendant la fête. Ensuite, Smith aurait dit que ses tétons « avaient l’air brillants et luisants », avant de se mettre à gémir. Dès lors, le plaignant affirme s’être isolé dans un coin de la salle. Plus tard, l’acteur serait venu le retrouver pour lui saisir les parties génitales par-dessus ses vêtements pendant une dizaine de secondes. Salaam dit l’avoir repoussé en protestant à voix haute. Will Smith se serait excusé en invoquant l’alcool. « Cette accusation est fausse. Cela n’est jamais arrivé » a affirmé l’avocat de M. Smith.

Un litige déjà long avec la famille Smith

Salaam n’en est pas à sa première procédure contre l’entourage de Will Smith. En effet, il poursuit déjà Jada Pinkett Smith pour 3 millions de dollars, l’accusant de l’avoir menacé en septembre 2021, lors d’une fête d’anniversaire de son mari à Calabasas, en Californie. Or, l’actrice nie ces faits et affirme que Salaam entretient une « fixation » sur sa famille. Finalement, un juge a écarté l’essentiel de cette plainte.

En effet, Salaam avait déjà fait parler de lui en 2023, lorsqu’il avait affirmé dans un podcast avoir surpris Will Smith dans un acte sexuel avec l’acteur Duane Martin. Aussi, le couple a toujours démenti. De plus, Sheree Zampino, première épouse de l’acteur, a elle-même attaqué Salaam en diffamation après des propos tenus dans un entretien avec la blogueuse Tasha K. Enfin, dans l’affaire visant Jada Pinkett Smith, Salaam cherche à obtenir le témoignage de Will Smith sous serment.