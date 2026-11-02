Will Smith (Photo Facebook)

Un ancien ami de Will Smith l'accuse d'avoir confirmé les menaces de Jada Pinkett Smith

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Près de quarante ans d’amitié se retrouvent devant la justice américaine. En août 2026, Bilaal Salaam, qui se présente comme le meilleur ami de Will Smith depuis quatre décennies, a demandé à un tribunal des États-Unis d’ajouter l’acteur comme co-défendeur dans sa plainte contre Jada Pinkett Smith. Il affirme que Will Smith a fait sienne la menace de son épouse en lui répondant : « Tu as entendu ce que ma femme a dit ».

Une menace présumée en 2021

Dans sa requête, Bilaal Salaam a soutenu que Jada Pinkett Smith lui avait annoncé en septembre 2021 qu’il allait « disparaître ou prendre une balle » s’il continuait à parler d’elle, avant d’exiger qu’il signe un accord de confidentialité « sinon ». Il a ajouté que son entourage l’avait suivi jusqu’à sa voiture. Puis un manager de l’actrice lui aurait ensuite demandé de « régler ça » et de « mettre fin à cette querelle avant d’être blessé physiquement », à cause des mémoires qu’il préparait.

Rappelons que la plainte initiale, déposée en novembre 2025, réclame 3 millions de dollars à Jada Pinkett Smith seule, pour harcèlement et détresse émotionnelle intentionnelle. Mais cette dernière a rejeté les accusations en les qualifiant d’« absurdités », puis de « fausses et non corroborées », avant de reprocher à son accusateur une « fixation » sur la famille Smith. Elle a aussi assuré qu’elle n’avait jamais prononcé son nom lors de l’incident de 2021.

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