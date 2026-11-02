Un ancien ami de Will Smith l'accuse d'avoir confirmé les menaces de Jada Pinkett Smith

Près de quarante ans d’amitié se retrouvent devant la justice américaine. En août 2026, Bilaal Salaam, qui se présente comme le meilleur ami de Will Smith depuis quatre décennies, a demandé à un tribunal des États-Unis d’ajouter l’acteur comme co-défendeur dans sa plainte contre Jada Pinkett Smith. Il affirme que Will Smith a fait sienne la menace de son épouse en lui répondant : « Tu as entendu ce que ma femme a dit ».

Une menace présumée en 2021

Dans sa requête, Bilaal Salaam a soutenu que Jada Pinkett Smith lui avait annoncé en septembre 2021 qu’il allait « disparaître ou prendre une balle » s’il continuait à parler d’elle, avant d’exiger qu’il signe un accord de confidentialité « sinon ». Il a ajouté que son entourage l’avait suivi jusqu’à sa voiture. Puis un manager de l’actrice lui aurait ensuite demandé de « régler ça » et de « mettre fin à cette querelle avant d’être blessé physiquement », à cause des mémoires qu’il préparait.

Rappelons que la plainte initiale, déposée en novembre 2025, réclame 3 millions de dollars à Jada Pinkett Smith seule, pour harcèlement et détresse émotionnelle intentionnelle. Mais cette dernière a rejeté les accusations en les qualifiant d’« absurdités », puis de « fausses et non corroborées », avant de reprocher à son accusateur une « fixation » sur la famille Smith. Elle a aussi assuré qu’elle n’avait jamais prononcé son nom lors de l’incident de 2021.