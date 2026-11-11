Zelensky salue la méthode de Jared Kushner et Steve Witkoff à Abou Dhabi

Après, neuf mois sans pourparlers entre Kiev et Moscou, puis quatre heures de discussions sous médiation américaine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky y voit un changement réel. En effet, Mardi 10 novembre 2026, depuis Copenhague au Danemark, il a jugé la première journée de négociations d’Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, encourageante. Interrogé sur l’attitude des envoyés de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, il a déclaré : « Ces pourparlers sont constructifs et assez substantiels. Je vois des changements. Je suis très satisfait de ce que j’entends ».

Pour rappel, la délégation ukrainienne est conduite par Roustem Oumerov, chef du renseignement extérieur, accompagné de Kyrylo Boudanov, chef de cabinet du président. Zelensky a ensuite détaillé l’un des sujets abordés. Selon l’agence Ukrinform, il a indiqué que les parties avaient évoqué un échange d’au moins 1 000 prisonniers contre 1 000. Il a précisé que les Américains emporteraient ce dossier en Russie pour en discuter avec les autorités russes.

Le précédent récent permet de mesurer l’ampleur de l’enjeu. En effet, lors du cycle de négociations de février, Witkoff avait annoncé l’échange de 314 prisonniers, 157 de chaque côté. En outre, le président ukrainien a aussi précisé que sa délégation lui avait rapporté des discussions sur les questions humanitaires et sur les garanties de sécurité pour l’Ukraine. Mais ce second volet est plus difficile à faire avancer, car il touche à l’après-guerre et à la place des Européens dans l’architecture de sécurité du continent.