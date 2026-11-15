Zidane salue le rôle de capitaine de Mbappé après la victoire des Bleus contre la Turquie

Le sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane, a félicité son capitaine Kylian Mbappé au micro de TF1, dimanche 15 novembre 2026, après la victoire des Bleus contre la Turquie (2-1) à Bordeaux. Ainsi, malgré l’absence de but, c’est le comportement de son numéro 10 qu’il a voulu mettre en avant, et il a détaillé son analyse : « Très satisfait de Kylian. Il a été altruiste. Il aurait mérité de marquer 2-3 buts, le gardien a fait des arrêts. Il s’est créé les occasions. J’ai aimé son rôle sans ballon. Il a joué son rôle de capitaine à merveille ! ».

Pourtant, le match a confirmé ses propos sur un point. Dès la 21e minute, Mbappé a lancé Bradley Barcola vers le but, mais l’attaquant a échoué face au gardien turc. Puis, à un quart d’heure de la fin, le capitaine a failli marquer lui-même, avant qu’un tacle du défenseur Merih Demiral ne sauve les Turcs.

Finalement, cette victoire qualifie les Bleus pour les quarts de finale de la Ligue des nations, avec la première place du groupe. D’abord, un but contre son camp de Topcu a ouvert le score. Ensuite, Kroupi a fait le break à dix minutes de la fin, et enfin Bardakci a réduit l’écart dans les dernières secondes.

En effet, Mbappé retrouvait la sélection après avoir manqué le match de jeudi en Italie, la première défaite de Zidane depuis son arrivée. Par conséquent, ce retour avait valeur de test pour le capitaine, blessé au genou en septembre lors du match aller en Turquie, où il avait marqué l’unique but. Avec 67 réalisations, il reste le meilleur buteur de l’histoire des Bleus.