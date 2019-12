Il y a quelques jours, The Game revenait pour HipHopDX, sur la période au cours de laquelle il est entré en guerre avec 50 Cent. Un moment de l’histoire du rap américain que personne n’oubliera, au point que même Michael Jackson ait tenté d’intervenir afin de calmer les choses directement au téléphone.

The Game raconte ainsi avoir reçu un appel à l’occasion de sa tournée, au Canada. Selon lui, une personne lui explique que Michael Jackson veut lui parler avant de lui demander d’attendre une petite dizaine de minutes. À ce moment-là, le roi de la pop reprend alors le combiné et lui explique avoir adoré son dernier opus, se mettant même à réciter quelques paroles que le rappeur américain avait pu écrire.

The Game et 50 Cent, un clash qui dure

Viendra ensuite la réelle raison de cet appel. Soucieux de faire comprendre à The Game qu’il ne devrait pas être en clash avec son homologue 50 Cent, Michael Jackson lui explique qu’il serait temps de mettre un terme à tout ça. Soucieux de réunir tout le monde, le chanteur lui propose même de venir faire un feat sur son album, en compagnie de 50 Cent.

Michael Jackson et The Game n’auront qu’une seule discussion

Malheureusement pour lui, le clash entre les deux hommes était à son paroxysme. À ce titre, le rappeur a décidé de décliner cette invitation. Une conversation qui se terminera quelques minutes plus tard et qui sera la dernière entre les deux artistes. « Après ça, je n’ai plus jamais parlé à Michael. » explique ainsi The Game.