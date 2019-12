L’avionneur américain Boeing est en pleine crise économique depuis que les autorités américaines de l’aviation ont décidé depuis mi-mars dernier de clouer au sol tous ses modèles 737 Max. Cette décision avait été prise suite aux crashs des vols 610 de la compagnie aérienne indonésienne Lion Air et 302 de la compagnie Ethiopian Airlines, respectivement en octobre 2018 et en mars 2019. Suite à cette immobilisation au sol des 737 Max, Boeing a provisionné un montant de 6,1 milliards de dollars en vue d’indemniser ses clients. C’est dans ce contexte que la compagnie de leasing aéronautique Timaero a porté plainte contre Boeing, pour défaut de livraison. Cependant, Boeing a refusé de commenter la situation.

185 millions de dollars réclamés

Le document a été déposé hier mardi 17 décembre 2019 auprès d’un tribunal de la ville de Chicago aux Etats-Unis. Cette plainte vise à faire annuler une commande de 22 exemplaires de Boeing737 Max, et indique que Timaero réclame plus de 185 millions de dollars de dommages et intérêts à l’avionneur américain. Pour la société de leasing, Boeing n’a pas respecté les conditions du contrat à cause de son incapacité à livrer des appareils utilisables. Aussi n’a-t-il pas, selon elle accepté de rembourser les acomptes préalablement versés. Timaero accuse également Boeing d’avoir été conscient des disfonctionnements sur le système de pilotage, qui ont agi dans les deux crashs, d’après les enquêteurs.

Dans la plainte, Timaero a souligné que le contrat qu’il a passé avec Boeing sur les 737 Max « ne vaut plus rien ou a perdu beaucoup de sa valeur ».