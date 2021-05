Les dirigeants du constructeur aéronautique américain Boeing, ont l’intention de bannir le racisme de leur entreprise. Pour cela, ils sont prêts à renvoyer les employés qui tiennent de tels comportements. Selon les informations contenues dans un nouveau rapport de la société en matière de diversité, Boeing a licencié au total 65 employés qui ont eu des comportements racistes.

Le PDG a décidé de faire bouger les choses

Ces licenciements ont eu lieu depuis juin 2020 et ont été faits dans un but précis. En effet, selon le média américain Q13 FOX, ces renvois effectués pas Boeing interviennent dans le cadre d’une politique de lutte contre la discrimination raciale mise en place par le PDG de la société Dave Calhoun. Ce dernier a décidé de faire bouger les choses depuis le meurtre de l’Afro-américain George Floyd, qui a fait beaucoup de bruit dans la presse internationale. « La haine n’a pas sa place dans notre entreprise, et nous continuerons à attendre le meilleur de chacun dans ses interactions avec les autres » a indiqué le patron de Boeing, d’après Q13 FOX.

Un objectif en terme d’effectif des travailleurs noirs

En ce qui concerne cette politique, plusieurs mesures qui favorisent la communauté noire ont été adoptées. Au nombre de celles-ci figure un objectif qui a été fixé en terme d’effectif des travailleurs noirs dans l’entreprise. A ce niveau, la société s’est fixée un objectif d’augmentation du nombre d’employés noirs de 20%. Notons que la politique de Boeing intervient après qu’il ait plusieurs fois été pointé du doigt pour plusieurs cas de racisme. Parmi celles-ci, se trouve une affaire au cours de laquelle un employé noir disait être souvent envoyé dans des lieux insalubres par rapport à ses collègues blancs envoyés dans des lieux plus propres.