Alors qu’il était attendu le 23 décembre dernier en côte d’ivoire pour débuter les activités de sa campagne, Guillaume Kigbafori Soro n’a jamais rencontré ses partisans ivoiriens du mouvement Générations et Peuples solidaires (GPS). En effet, à l’approche de la tour de contrôle de l’aéroport de Niamey, ce leader controversé de 47ans est informé à travers l’équipage de son jet de la présence de forces de sécurité pour des raisons qu’il ignorait en ce moment-là.

Ce lundi 23 décembre, près de 800 forces de l’ordre déployées avec du matériel anti-émeute ont violemment empêché ses partisans et même les médias d’accéder au terminal de l’aéroport où son jet privé devait atterrir à 13 heures (GMT). À cette occasion, « Quinze » de ses partisans « ont été arrêtés dont Alain Lobognon, député, ancien ministre et bras droit de l’ex-PAN (président de l’Assemblée nationale).

Alors, Guillaume Soro, un habitué des situations non conventionnelles de part son parcours chargé en politique, a dû revoir rapidement ses plans et opter pour un atterrissage à Accra, au Ghana, plutôt qu’au Niger. Bien qu’il soit autorisé à atterrir, les autorités ghanéennes lui interdisent le droit de descente sur leur sol. Guillaume Soro n’a donc

même pas pu quitter son jet.

Un cadre ivoirien bien renseigné

Ce chrétien du Nord de la côte d’ivoire va ainsi rester bloqué dans son jet durant des heures jusqu’à obtenir l’autorisation de pouvoir partir dans la nuit et atterrir en Europe en passant par Tenerife dans l’archipel des Canaries pour ensuite s’envoler vers Paris et y passer les fêtes selon un de ses conseillers. « Le président Guillaume Soro, est revenu en Europe et il se trouve actuellement en Espagne », confie Franklin Nyamsi. « ..d’autant qu’une partie de la famille du président Guillaume Soro vit en France, poursuit celui-ci. Et puisqu’il lui a été refusé l’atterrissage dans son pays la Côte d’Ivoire par le régime de M. Ouattara, la solution de repli à court terme pour lui, c’est de retrouver sa famille ici [en France]. » rapporte RFI.

Pour le moment, les proches de l’ancien Premier ministre ivoirien ne semblent pas craindre une immiscion de la justice française concernant leur dirigeant malgré le mandat d’arrêt international émis à dix mois de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire.

« Les autorités françaises dans une telle hypothèse prendraient une très grande responsabilité dans la consécration des dictatures africaines survivantes, estime Franklin Nyamsi. Elles prendraient une très grande responsabilité dans la déstabilisation de la Côte d’Ivoire. Si la France veut participer à la stabilisation et la paix en Côte d’Ivoire, elle doit appeler monsieur Ouattara à respecter le droit de monsieur Guillaume Soro en tant que citoyen de Côte d’Ivoire de rentrer paisiblement et tranquillement dans son pays et de battre campagne pour l’élection présidentielle de 2020 ».

Ceci est confirmé plutard ce 24 décembre dans un tweet peu énigmatique de Guillaume Soro :

“Aux dernières heures j’apprends que je suis l’objet d’un mandat d’arrêt international. Qui aurait cru cela possible de l’homme providentiel venu du FMI ?“, poursuit M. Soro, en désignant le président Ouattara. Cet ancien haut dirigeant du Fonds monétaire international dont il était le bras droit et le meilleur allié puisqu’il a fortement contribué à positionner au poste présidentiel malgré la forte crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts. Malheureusement leurs relations se sont rapidement détériorées suite à l’annonce des ambitions présidentielles de celui-ci, selon les observateurs et au récent sondage (septembre 2019) qui révèle son avance en cas de la tenue de l’élection présidentielle.

Le forfait après le crime, aux dernières heures j’apprends que je suis l’objet d’un mandat d’arrêt international.



Qui aurait cru cela possible de l’homme providentiel venu du #FMI, Moi le dernier. Et c’est bien fait pour ma gueule. #CI225 #CIV #CIV2020 — Guillaume K. Soro (@SOROKGUILLAUME) December 24, 2019

Cependant, l’ancien Premier ministre ivoirien, toujours député, Guillaume Soro fidèle à ses convictions a déjà revu son agenda et prévoit se rendre à Bruxelles au lendemain du réveillon. Il n’a pas manqué de fustiger les autorités ivoiriennes pour les violences faites à ses partisans.

2 chefs d’accusation et un mandat international d’arrêt

En effet dès lundi soir, Guillaume Soro en sait un peu plus sur les faits qu’on lui reproche qui justifient ce mandat d’arrêt international. Il est visé par deux chefs d’accusation.

Le premier, celui de « tentative d’atteinte à l’autorité de l’État et à l’intégrité du territoire national », a précisé lundi soir à la télévision ivoirienne Richard Adou, le procureur de la République. Ce dernier affirme s’appuyer sur des éléments en possession des services de renseignements, dont un enregistrement qui n’a pas été rendu public et également sur le fait que « ce projet de déstabilisation devait être mis en œuvre incessamment ».

En second lieu, l’ancien président de l’Assemblée nationale est aussi accusé de « détournement de biens publics » à hauteur d’un milliard et demi de francs CFA, sans pour autant préciser à quelle période ce détournement aurait eu lieu. Les élections présidentielles en côte d’ivoire pour 2020 s’annoncent ainsi très tendues