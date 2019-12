Ce lundi 16 Décembre 2019, démarre au tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey, la toute première session criminelle de l’année 2019. Vingt dossiers sont inscrits au rôle de cette session.

C’est le procureur de la république près le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey, Adjima Kalifa Djamila qui a présenté les dossiers en attente et qui seront traités lors de la première session criminelle. Il s’agit selon le procureur de vingt dossiers impliquant quarante-deux personnes.

La protection et le renforcement des droits des personnes poursuivies et la célérité dans le jugement des crimes constituent les objectifs de l’instauration de la session criminelle. Rappelons que la session criminelle est l’une des réformes intervenues dans la procédure pénale et notamment en application au code de procédure pénal modifié et complété par la loi n°2018-14 du 2 juillet 2018.