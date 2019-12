Plus d’un an après la bagarre à l’aéroport d’Orly, Booba et Kaaris continuent d’en payer les frais. En effet, selon une décision du tribunal de Créteil, les deux rappeurs ont encore été condamnés à payer une forte amende. On retient qu’ils devront verser la bagatelle somme de 45 mille Euros.

Dédommager l’ADP et la boutique Duty-free

Cette amende intervient en guise de dédommagement aux dégâts que les deux stars ont causés. Les deux rappeurs et leurs suites devront ainsi verser environ 15 mille Euros au groupe Aéroports de Paris (ADP). D’abord, 5.500 euros seront payés au titre du préjudice matériel.

Ensuite 10.000 pour le préjudice d’image. Ils devront enfin payer un somme évaluée à 30.000 euros de préjudice matériel à une structure. Elle détient en effet la boutique de duty-free. Les deux rappeurs s’étaient servis de plusieurs objets en vente dans cette boutique dans le cadre de leur affrontement.

18 mois de prison avec sursis

Plusieurs bouteilles de parfum, d’alcool et autres objets avaient été détruits par leurs actes. Notons que ce montant ne reflétait pas la demande qui avait été faite au préalable par la structure. Elle avait préalablement demandé plus de 700.000 euros.

Cette somme aurait pour mérite de compenser la perte de chiffre d’affaires après la bagarre. La décision du tribunal de Créteil vient s’ajouter la sanction qui avait été prononcée au pénal dans ce dossier. En effet, ils avaient été condamnés l’année dernière à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d’amende.

Ennemis éternel…

Les deux rappeurs qui n’ont jamais caché leur inimitié s’étaient violemment battus à l’aéroport d’Orly. Sur les réseaux sociaux, les insultes se sont poursuivies. Ils avaient décidé de s’affronter lors d’un combat pour aplanir leur divergence.

Mais les conditions à polémique d’organisation de ce rencontre ont fait annuler finalement le combat entre les deux rappeurs. Notons tout de même que le Duc de Boulogne continue de lancer des piques à son éternel rival.