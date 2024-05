Afrique du Nord: la France investit dans deux gros projets

Emmanuel Macron (Photo DR)

La relation entre la France et l’Afrique reste plus que jamais active, loin des regards médiatiques mais teintée d’une efficacité discrète. Loin des considérations purement diplomatiques, Paris investit dans des projets d’envergure économique en Afrique, consolidant ainsi ses positions sur le continent. Un récent accord entre l’Égypte et le ministère français de l’Économie illustre parfaitement cette dynamique, ouvrant ainsi la voie à une collaboration majeure avec le géant français Alstom.

Ce partenariat stratégique vise à ériger deux usines dans la ville d’Alexandrie, dédiées à la production de matériel roulant et de composants ferroviaires. Cette initiative ne se limite pas à répondre aux besoins du marché local, mais vise également à servir l’ensemble du continent africain. En effet, l’Afrique connaît actuellement une forte demande en matière de projets ferroviaires, destinés à faciliter le transport des matières premières et à stimuler le commerce régional.

Les usines projetées occuperont une superficie impressionnante, réservant une part significative à des projets d’extension future. L’une des unités se concentrera sur la fabrication de divers véhicules ferroviaires, tandis que l’autre produira des composants et équipements électriques essentiels au bon fonctionnement des infrastructures de transport.

Ces investissements ne se limitent pas à une simple réponse à une demande actuelle, mais s’inscrivent dans une vision à long terme pour le développement du secteur ferroviaire égyptien. En effet, le gouvernement égyptien a depuis plusieurs années élaboré un plan ambitieux visant à moderniser et à étendre son réseau ferroviaire, plaçant ainsi Le Caire en tant qu’acteur clé du transport ferroviaire en Afrique.

Cette coopération franco-égyptienne n’est pas sans lien avec les relations personnelles entre les dirigeants des deux pays. Les liens étroits entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et son homologue français Emmanuel Macron ont certainement facilité la conclusion de cet accord. Il est à noter que ces relations ont également été marquées par des gestes symboliques forts, tels que la remise de la Grand-Croix de la Légion d’honneur à al-Sissi par Macron, en dépit des critiques émanant d’organisations de défense des droits de l’homme.

Cette collaboration économique fructueuse ne se limite pas au domaine ferroviaire. En effet, la France a remporté d’autres contrats majeurs en Égypte, notamment dans le domaine de la défense avec la vente de deux navires de guerre Mistral pour un montant significatif.

Bien que des choix stratégiques aient pu parfois diverger, comme en témoigne la préférence de l’Égypte pour Siemens pour un projet ferroviaire d’envergure, la relation entre Paris et Le Caire reste solide et prometteuse pour l’avenir.