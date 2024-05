Bénin : l’Église ne prend pas la place des décideurs selon le  Père Eric Aguénounon

Arnaud Éric Aguénounon

Dans un contexte où, l’Église catholique est véritablement critiquée suite au colloque organisé sur le code électoral, le Père Eric Aguénounon est revenu sur le rôle de l’Institution dans la société. Le Directeur de l’Institut des artisans de justice et de paix (Iajp) s’est prononcé sur ce fait, à la faveur de son récent passage dans une émission de Esae Tv. Le philosophe politique a tenu à rappeler que l’Église n’est pas partisane mais attire juste l’attention des uns et des autres sur des faits précis. Il n’a pas manqué d’évoquer le travail qui se fait au sein de l’institut qu’il dirige depuis quelques années.

L’occasion de cette émission a permis au Père Eric Aguénounon de faire remarquer que l’Église ne prend partie pour aucun groupe ou mouvement politique. Il a insisté notamment sur le fait que l’Église n’est ni de la majorité présidentielle encore moins de l’opposition. « On ne prend pas la place des décideurs. Pourquoi le décideur, est-il si inquiet ? Je ne vois pas pourquoi on va être inquiet. Je ne vois pas pourquoi un code qui est un outil de bien commun au service de tous, pourquoi on va estimer que ce code est un outil de couvent alors que ça concerne tout le monde », a-t-il déclaré lors de cette sortie médiatique.

Il a insisté particulièrement sur le fait que l’Église ne prend pas de position. Pour lui, « l’Église est prophétique. Elle porte une parole, annonce le bien, dénonce le mal et indique le chemin de la paix, le chemin de la vérité, un peu comme le Christ l’a fait ». L’occasion était également toute trouvée pour l’essayiste de lancer quelques piques à celles et ceux qui ont critiqué l’Église au cours de ces dernières semaines suite à l’organisation du colloque sur le code électoral. « L’Église au Bénin est trop douce. Elle est très respectueuse de l’autorité. Pourtant, on la taxe de tous les noms», a indiqué le Père Eric Aguénounon qui a précisé que le colloque est pourtant organisé par des cadres catholiques. (Abonnez-vous et invitez vos amis à s’abonner à notre chaîne Whatsapp pour rester informés via ce lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x).