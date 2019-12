Le comité de pilotage du dialogue national s’est enfin installé 6 mois après sa création ce jeudi 26 décembre 2019 dans la salle de banquets du palais présidentiel. Le président de la république Macky Sall a exprimé à l’occasion son souhait de voir une amélioration de la démocratie en prenant l’engagement de se conformer aux recommandations du rapport qui sera présenté dans 3 mois.

Missions définies, boycott de certains partis



“Le comité a pour mission de conduire selon une méthode consultative et participative le dialogue national en vue de formuler des propositions consensuelles et toutes autres propositions retenues sur les questions soumises à son examen” a déclaré le chef de l’État. Le comité du dialogue national dont le président est Famara Ibrahima Sagna, ancien ministre dans le gouvernement d’Abdou Diouf présentera son premier compte rendu dans trois mois. Ce comité mobilise 86 personnes réparties dans les différentes commissions.

L’appel du chef de l’Etat pour réunir toutes les différentes “forces vives” n’a pas eu un écho favorable chez certains membres de l’opposition. Le parti de l’ancien chef de l’Etat Wade n’a pas été représenté. Il en est de même pour Rewmi et Pastef, les partis politiques respectifs de Idrissa Seck et Ousmane Sonko qui avaient participé aux dernières présidentielles.

Trois nouvelles commissions

Cinq commissions avaient été retenues lors l’ouverture du dialogue à savoir la commission politique, la commission économique et sociale, la commission ressources naturelles, la commission environnement et cadre de vie et la commission paix et sécurité . Macky Sall annonce lors de la cérémonie de mise en place de trois autres commissions pour aborder les questions de la transparence et de la lutte contre la corruption, la décentralisation et les politiques publiques et enfin une commission de synthèse.