Le parti politique ‘’Mouvement Populaire de Libération’’ (Mpl) lancé il y a quelques mois, peu après la sortie de prison de son jeune leader, Sira Sabi Korogoné, a tenu son congrès constitutif samedi dernier 21décembre 2019 à Savè. Congrès tenu dans des conditions très particulières , sous très haute surveillance policière !

Le jeune parti tenait à remplir cette formalité imposée par la charte des partis pour être apte à engager ce qu’il appelle ’’ le combat pour arracher le pouvoir des mains de Patrice Talon en 2021’’. Apporter une réplique appropriée aux dérives du régime de la rupture, dans le strict respect des lois de la République tel est l’objectif affiché par les leaders du parti Mouvement populaire de libération (Mpl).

Partie de Cotonou aux premières heures de ce samedi, la délégation des leaders comprenant des sympathisants et quelques journalistes triés sur le volet a foulé le sol de Savè en fin de matinée. Elle a eu la surprise de constater la forte militarisation de la ville que certains ont tôt fait de lier aux échauffourées de la veille entre partisans et adversaires d’un député bien connu. Erreur ! Les alentours et l’intérieur du stade municipal de Savè, lieu prévu pour la tenue de ces assises spéciales étaient aussi fortement militarisés.

Sur la pelouse du stade municipal de Savè, les éléments de la police républicaine faisait la ronde , armes automatiques au poing, visiblement prêts à appuyer sur la gâchette. A l’extérieur, plusieurs chars contenant des militaires dissuadaient tout fauteur de troubles.

Face à eux, des militants en t-shirt blanc, banderoles et balais en main. La scène a suscité la curiosité des autochtones. Pas de discours à délivrer, menace un agent de police. Place aux négociations entre responsables du parti et la police. Les conciliabules ont duré plusieurs minutes.

Le congrès tenu debout

Le dispositif technique prévu pour le congrès n’a malheureusement pas été mis en place. Les sièges, la sonorisation et le podium réservé aux officiels du parti n’ont pu être aussi installés. Les congressistes nous ont confié qu’ils en ont été empêchés par la police. Les discours préparés pour la circonstance n’ont pu être délivrés dans ce climat d’inconfort général. Mais Sabi Korogoné, ses militants et ses alliés faisant contre mauvaise fortune bon cœur, ont tenu à faire passer leur message au pied levé et au pas de charge.

Le comité d’organisation du congrès a donc pris la résolution de faire le congrès debout face aux éléments de la police républicaine menaçants. Pour Sabi Sira Korogoné, « c’est la preuve que l’autocratie sera vaincue», a-t-il lancé aux militants. Après le départ des membres de la direction du parti, les agents de la police républicaine ont tenté d’obstruer l’entrée du stade qu’ils ont fini par ouvrir après quelques minutes où l’inquiétude se lisait sur les visages.

Des échanges à huis clos entre les membres du bureau politique du parti s’en sont suivis, loin des regards indiscrets à la sortie de la ville de Savè. Sous la direction vigilante de Sira Sabi Korogoné, président du parti et principal instigateur de ce qu’il est convenu d’appeler ‘’ l’initiative de Nikki’’.